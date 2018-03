Perdita d'acqua, si allaga la casa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Quando si sono accorti che dal soffitto scendevano gocce di acqua hanno subito chiamato i vigili del fuoco. Ma ad essere avvisata è stata anche la questura perché in quell'appartamento al piano di sopra, in quel momento senza inquilino, vi era un cane pit bull il cui approccio andava calibrato.La vicenda è accaduta ieri mattina verso le 11.30 quando dei residenti in una palazzina di via Col di Lana hanno telefonato ai pompieri avvisandoli che dall'appartamento sopra il loro grondava acqua derivante, con ogni probabilità, da un allagamento....