«Per il Nevegal ora servono imprenditori lungimiranti»

LA PROPOSTABELLUNO (dt) «Servono forze fresche dalla pianura: imprenditori del Nevegal, aprite le porte ai colleghi trevigiani». È l'appello di Silvano Serafini, alias Orso Grigio. L'ex consigliere comunale del capoluogo non ha dubbi. Anzi, qualche anno fa ha provato a passare dalle parole ai fatti. «Nella prima amministrazione Massaro, quando ero in consiglio, ho preso contatti con l'ex sindaco di Vittorio Veneto, Toni Da Re, e gli ho spiegato i progetti di sviluppo del Nevegal, che possono essere utili anche per la zona di Vittorio...