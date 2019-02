Per il compleanno Giacomo si regala un vintage bar

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'AVVICENDAMENTOBELLUNO Speakeasy-1920 bar. In piazza Santo Stefano sta per aprire un locale del tutto nuovo. Zio Enzo, come veniva chiamato lo storico oste Enzo Marcer dell'Enoteca Top 90, ha lasciato il posto a Giacomo Pellegrino, trent'anni e tante esperienze in giro per il mondo. Il suo sarà un locale ispirato al passato, agli anni Venti americani del proibizionismo, dell'assenzio, dei cocktail bevuti nelle coppe eleganti, del jazz e del rum. Taglierà il nastro venerdì prossimo, 15 febbraio. Lo stesso giorno del compleanno del giovane...