Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IN CAMPAGNABELLUNO Agriturismi bellunesi: estate 2021 in rimonta. Gli agriturismi veneti si apprestano a chiudere una stagione estiva che ha segnato il ritorno degli stranieri, nonostante l'assenza degli ospiti da Stati Uniti e Gran Bretagna dovuta alle restrizioni legate alla pandemia. Belluno, invece, viaggia in controtendenza, con la presenza di tante famiglie italiane e di affezionati. È il quadro di Agriturist Veneto, l'associazione...