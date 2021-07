Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PREOCCUPAZIONEBELLUNO Negli ultimi dieci anni il Bellunese ha perso 10 mila abitanti e nel novembre del 2020 il numero è sceso sotto la soglia psicologica delle 200 mila persone. Nonostante aumentino le domande per avere accesso ad un appartamento Ater, gli immobili della parte alta della provincia restano vuoti perché in certi comuni nessuno vuole trasferirsi a vivere. Cosa fare per invertire la tendenza? Il gruppo Lega Belluno ne ha...