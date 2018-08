Penuria di dirigenti: la soluzione trovata a Treviso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Potrebbe arrivare dalla provincia di Treviso la soluzione alla penuria di Dirigenti Scolastici del Bellunese. Una soluzione ponte, cioè per l'anno scolastico 2018-19, almeno fino all'espletamento del concorso per Dirigenti che si è appena avviato. «Lo scorso 2 agosto, infatti, l'Ufficio Scolastico regionale (Usr) ha assicurato attenzione particolare per la situazione della provincia di Belluno riferisce Milena De Carlo, responsabile provinciale dello Snals scuola dove è molto pesante l'assenza di un numero adeguato di dirigenti...