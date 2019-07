PENNE NERE Un brindisi alla memoria. Gli alpini di Salce, stasera alle 18.30,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PENNE NEREUn brindisi alla memoria. Gli alpini di Salce, stasera alle 18.30, alzeranno un calice per ricordare quei reduci della prima guerra mondiale che l'8 luglio 1919 diedero ufficialmente vita all'Associazione nazionale alpini (Ana). L'appuntamento, con cappello e penna in testa, è alla Casetta degli Alpini di Salce. Sta di fatto che anche questo anniversario non passa sotto silenzio per le penne nere: «Quando c'è un data importante, o un evento, ci piace trasformarlo in motivo di ritrovo aperto a chiunque voglia partecipare. Stasera...