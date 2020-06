PENNE NERE

BELLUNO L'emergenza Covid-19 ha creato problemi organizzativi anche alla Sezione Alpini di Belluno. Ma ora, dopo due forzati rinvii, si celebrerà l'assemblea 2020 che prevede, tra l'altro, il rinnovo degli organi associativi. L'appuntamento è per sabato 20 giugno nell'inusitata sede del Palasport De Mas a Belluno in rigorosa ottemperanza alle disposizioni dell'emergenza sanitaria. Alle 14 inizieranno le operazioni preliminari di verifica poteri all'ingresso della struttura sportiva sotto la vigilanza dei volontari della Protezione Civile sezionale. Alle 14.40 si terrà la cerimonia dell'alzabandiera e degli onori ai caduti. Con inizio alle 15 si apriranno i lavori assembleari ai quali prenderanno parte i delegati dei 44 Gruppi della Sezione in rappresentanza di oltre 6.500 soci. All'ordine del giorno sono previste le relazioni del pesidente, del tesoriere e del collegio dei Revisori dei conti, il dibattito tra i delegati e gli interventi delle autorità. Punto focale dell'assise sarà l'elezione del presidente, dei membri del consiglio direttivo, del collegio dei revisori dei conti e della giunta di scrutinio per il triennio 2020-2022. L'assemblea, a norma di statuto, sarà chiamata ad eleggere direttamente il presidente sezionale che, per la sostituzione dell'uscente Angelo Dal Borgo, vede quale candidato unico Lino De Pra, attuale vice presidente vicario. Dopo 60 anni di iscrizione all'A.N.A., 35 di attività dirigenziale nella Sezione e, dal 2 dicembre 2012, 7 e mezzo di presidenza, Angelo Dal Borgo lascia il passo al suo successore dichiarando: «Credo sia giusto che ci sia un ricambio generazionale anche in vista degli impegni del prossimo triennio. Ho avuto la fortuna di chiudere nel centenario della nostra Associazione e a chi mi seguirà lascio il compito di continuare con successo questa meravigliosa avventura: questo è il mio caldo augurio dal più profondo del cuore». Quale è il bilancio di questa lunga attività? Sostiene Dal Borgo: «Lascio una Sezione in ordine con due meravigliose sedi dotate di impianti audio e video, un parco macchine rinnovato e i conti a posto, grazie anche all'oculata gestione del cassiere e presidente emerito Arrigo Cadore, nonché all'impegno di tanti miei validi collaboratori». Con quale animo passa il testimone? «Esco sereno da questa meravigliosa esperienza - sottolinea Dal Borgo con commozione -. Mi mancheranno sicuramente le poderose pacche sulle spalle e le forti strette di mani oneste e laboriose di tanti consiglieri, capigruppo e soci. Ma soprattutto mi mancherà la quotidiana vita con i miei stretti collaboratori: sono tutte cose che custodirò gelosamente nel mio cuore per sempre». (D.B.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA