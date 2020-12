I COMMENTI

BELLUNO La Provincia non si arrende a stare in panchina e si si rimbocca già le maniche per guadagnare posizioni. Lo annuncia subito dopo la pubblicazione dei dati il presidente Roberto Padrin.

IL PRESIDENTE PADRIN

Il sindaco del capoluogo, Jacopo Massaro, insiste invece sul carattere montano del territorio e su come dovrebbe meritare un trattamento speciale che, invece, non gli viene riservato. Insomma ad analizzarli uno ad uno i 90 indicatori, i dati parlano chiaro e la spiegazione è su tanti fronti logica e lampante.

«Il Covid quest'anno ha condizionato tutto e tutti, dall'economia alla socialità le parole di Padrin -. Era inevitabile che incidesse anche sulla classifica della qualità della vita. L'inserimento nell'indagine di parametri legati alla pandemia è penalizzante per tutti. Nel nostro caso, l'incidenza dei casi Covid ogni 1.000 abitanti è particolarmente significativa per Belluno. Ma come nel recente passato, da una parte conserviamo numeri invidiabili sul fronte del benessere economico, della sicurezza, dell'ambiente e del lavoro; dall'altra, paghiamo gli indici demografici». Lo spopolamenti, infatti, trascina in basso la provincia.

«L'indice di vecchiaia ci pone tra le province più anziane dello Stivale prosegue a commento dei risultati -. Il tasso di natalità è basso e anche il numero di medici di medicina generale e di pediatri è penalizzante rispetto ad altre aree del Paese. Si tratta di dati che conosciamo bene. Spiace dare l'idea di ripetere sempre le stesse cose, ma la situazione è questa: paghiamo lo spopolamento della montagna, frutto anche della mancanza di servizi nelle aree più periferiche».

IL SINDACO MASSARO

«Questa situazione drammatica deve essere presa in considerazione subito da Regione e Stato» aggiunge il sindaco Jacopo Massaro che punta il dito contro la sanità e contro l'incapacità del Governo di creare politiche su misura dei territori montani. «E' bastato cambiare qualche indicatore nella rilevazione per avere risultati subito sconfortanti aggiunge -, che però fotografano una realtà indiscutibile e cioè che la provincia di Belluno è in enorme crisi perchè, pur essendo un territorio montano, viene trattata diversamente dai territori montani delle altre regioni e questo è un dato indiscutibile. Questa diversità di trattamento provoca uno spopolamento irrefrenabile che sta distruggendo letteralmente l'erogazione dei nostri servizi. E poi una scure molto pesante è data dalla sanità che per scelta regionale in provincia di Belluno è stata continuamente compressa e assottigliata e i cui effetti sulla popolazione si stanno facendo vedere in modo inconfutabile, tanto è che adesso nelle nostre classifiche viene rilevata la scarsa qualità dei nostri servizi dal punto di vista sanitario. È la cartina di tornasole del fatto che territori speciali hanno bisogno purtroppo di interventi speciali». (atr)

