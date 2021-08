Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INCHIESTABELLUNO I finanzieri sono partiti dagli annunci su Facebook, altri sociale e su Internet: «Pellet a prezzi stracciati». E sono arrivati così a due imprenditori bellunesi furbetti che spacciavano il combustibile per prodotto certificato, quando in realtà non era così. Entrambi sono indagati per frode nell'esercizio del commercio dalla Procura di Belluno e sono stati seqeustrati 250 chili di pellet in provincia oltre a due...