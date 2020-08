VIABILITA' CITTADINA

BELLUNO Palazzo Rosso rifà via Tiziano Vecellio: con 600mila euro oggi si può pensare alla messa in sicurezza. L'arteria di attraversamento della città in destra Piave, da sempre zona rossa per i pedoni, attendeva da anni un intervento che la rendesse davvero fruibile per pedoni e ciclisti. Oggi i soldi per il progetto ci sono, grazie ad un contributo della Regione.

IL BANDO

Il Comune di Belluno, infatti, si è aggiudicato il nono posto, su 300 progetti presentati, nella graduatoria del bando 2020 dedicato alle iniziative a favore della mobilità e della sicurezza stradale. L'adesione era avvenuta a marzo, la risposta era attesa a metà giugno ma i tempi si sono allungati a causa dell'emergenza Covid 19, così solo in questi giorni l'iter del bando è arrivato a conclusione. Un bel colpo, quello messo a segno dal Comune, perché permette finalmente di guardare avanti e di immaginare una via moderna, in linea con quella mobilità sostenibile che sta a cuore all'amministrazione.

L'OPERA

Il costo dell'intervento è di 600mila euro, dei quali 270mila arriveranno da Venezia. I restanti 330mila usciranno direttamente dalle casse comunali. Si chiama Ammodernamento della viabilità e realizzazione di una pista pedonale lungo Via Tiziano Vecellio il progetto e prevede la realizzazione di opere di sicurezza e di un marciapiede lungo il lato sinistro della strada procedendo in direzione Ponte nelle Alpi, tra la rotatoria di Nogarè e la prima laterale dopo Via Masi Simonetti. Un'area caratterizzata da molte attività commerciali e da un gran via vai di persone, ma di fatto difficilmente frequentabile da chi si sposta a piedi o in bicicletta proprio per l'assenza di marciapiede.

I TEMPI

Non si pensi tuttavia che sia cosa conclusa, l'iter deve partire ora e le tempistiche per l'avvio del cantiere sono ancora lunghe. Ma poco male perché oggi c'è la certezza che il progetto si farà, con sollievo dei residenti e di tutti i cittadini che negli anni scorsi hanno sollevato la questione con l'amministrazione. Ora dovrà essere siglato un accordo di programma con la Regione. Da quel momento scatteranno i 18 mesi richiesti dal bando per l'avvio della procedura pubblica per l'affidamento dei lavori. Grande soddisfazione, naturalmente da parte dell'amministrazione comunale e in particolare dell'assessore ai lavori pubblici Biagio Giannone per l'esito del bando che porterà alla realizzazione di un intervento, richiesto dagli stessi cittadini e residenti, che andrà a migliorare sensibilmente la sicurezza di una strada caratterizzata purtroppo anche da un'alta incidentalità.

Alessia Trentin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA