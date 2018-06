Pedone ucciso «Eravamo molto uniti, ci manca»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROCESSOBELLUNO «Ero molto unito a mio zio Angelo». Il racconto di quel vuoto lasciato dalla morte improvvisa di Angelo Feltrin, l'80enne investito e ucciso nel dicembre del 2014 in via Cavour, è stato fatto ieri mattina in aula dal nipote Giovanni Feltrin. Alla sbarra c'è l'automobilista Enrico Pittarello, 52enne di Belluno, accusato di omicidio colposo (pre-riforma apportata dalla legge sull'omicidio stradale). Secondo l'accusa Pittarello non avrebbe tenuto una velocità adeguata a quel tratto di strada e alle condizioni di oscurità...