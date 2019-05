Pedone a terra, dipendente scontento: due grane giudiziarie per il Comune

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

DALLA GIUNTABELLUNO Grattacapi giudiziari per Palazzo Rosso. Ieri su cinque punti all'ordine del giorno nella riunione di Giunta, due riguardavano cause intentate da cittadini contro l'amministrazione. Ed è stato deciso di resistere in giudizio, ad esempio, contro un cittadino che un paio di anni fa diede la colpa al Comune per un incidente avvenuto in via Feltre. All'uscita dalla riunione associativa, l'uomo sarebbe inciampato individuando nel dissesto dei marciapiedi il motivo della caduta. La causa include la richiesta di risarcimento...