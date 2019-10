Pedeserva, assegnati i lavori: ora via al cantiere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVENTOBELLUNO Piccolo cantiere in vista per la zona di San Liberale. A breve partiranno i lavori per la sistemazione di via Pedeserva, la strada a monte della chiesetta antica, danneggiata dalla tempesta Vaia. L'enorme quantità di acqua e di detriti trasportati a valle dalla furia del maltempo, infatti, aveva provocato danni alla pavimentazione e ai cigli stradali, erosi e resi instabili tanto che oggi serve metterci mano con mezzi e uomini specializzati. Non sarà il Comune direttamente a occuparsene. Palazzo Rosso al momento, infatti,...