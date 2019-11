CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PEDAVENAMonte Avena: si aspetta solo la neve per dare il via alla stagione invernale. Una stagione che dovrà essere all'insegna del divertimento per famiglie e bambini. Ma anche di promozione degli sport invernali e dello stare all'aria aperta. Proprio per questo tanta promozione e pacchetti ad hoc sono stati creati per le scuole.L'OFFERTAIl comprensorio sciistico del Monte Avena è un'importante realtà turistica che coniuga il piacere delle piste da sci e delle altre discipline invernali con la quiete e il candore di boschi e sentieri...