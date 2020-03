Gli allevatori chiedono una tregua agli animalisti. Il rischio quest'anno è che qualche imprenditore agricolo decida di dire addio all'allevamento delle pecore di Lamon o all'agnello dell'Alpago, o ancora al latte di capra. Cancellando storia e tradizione. Coldiretti rivolge un vero e proprio appello ai consumatori bellunesi: «A pasqua non rinunciate alla tradizione. Chiamateci o chiamate gli allevatori. Non rischiamo che si perdano le razze allevate che sono parte della biodiversità». «In questi giorni ci sono state altre predazioni - spiega Michele Nenz, Coldiretti - e alla luce di quello che sta succedendo con coronavirus temiamo che qualcuno possa decidere di sospendere l'attività». Altro fronte su cui è alta l'attenzione di Coldiretti è quello del latte: «In questo momento la priorità è usare il latte italiano. Abbassare il prezzo vuol dire uccidere le imprese. La ripercussione è seria e va a discapito dell'intera economia. Quella agricola della nostra provincia all'ottanta per cento è basata sul settore lattiero caseario». L'altro tema è quello della carne: Coldiretti avverte che l'attenzione sarà elevata. L'obiettivo è quello di garantire la giusta remunerazione.

