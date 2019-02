Pd sfrattato dalla sala parrocchiale: «Segno dei tempi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CAVARZANOBELLUNO Prete nega la sala al Partito Democratico: «Ne prendo atto commenta il segretario Pd Circolo Oltrardo, Mario Svaluto Moreolo -, è un segno dei tempi». La parrocchia di Cavarzano le primarie del partito nella propria sala parrocchiale, non le vuole. Punto. E poco importa se da tempo il gruppo si ritrova in quegli spazi, sempre concessi dai religiosi senza sollevare osservazioni né dubbi. D'ora in avanti non sarà più così. L'ha scritto chiaramente il parroco di Cavarzano e di Sargnano, sottolineando nella sua mail il...