Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

POLITICABELLUNO Una società inclusiva per i nuovi italiani, in grado di far dialogare impresa e lavoratori, fortemente collegata all'Europa e un partito con un leader che faccia sintesi delle idee e delle proposte che provengono dalla base dei circoli e dei militanti. Si presenta con questi risultati la consultazione degli iscritti al Pd della provincia di Belluno promossa a fine marzo dal neo segretario nazionale, Enrico Letta. Oltre la...