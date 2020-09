VERSO LE REGIONALI

BELLUNO A riunire in piazza ieri è stato il Pd. «Abbiamo bisogno di progettare il futuro della provincia di Belluno con una visione chiara in mente: per noi, lo sviluppo di questo territorio passa per autonomia, innovazione e sostenibilità ambientale». E' quanto affermano i candidati alle elezioni regionali del Partito Democratico, insieme al deputato Pd Roger De Menech e al Vicesegretario provinciale Sebastiano Casoni. «Il Governo sta facendo la sua parte: lo abbiamo visto e continuiamo a vederlo con i tanti investimenti fatti in questi anni, a partire dal miliardo di euro investito nelle infrastrutture stradali e ferroviarie» sottolinea De Menech. «Abbiamo bisogno di tenere qui i nostri talenti e di riuscire a essere attrattivi» ha sottolineato Edi Fontana. «Dobbiamo impegnarci per mantenere viva quella rete diffusa di esercizi di vicinato e piccole attività commerciali, che con fatica continuano a fornire servizi importanti» ha proposto Maria Teresa De Bortoli. «Questo territorio ha bisogno di una sanità diffusa sul territorio: con un hub integrato tra i poli di Belluno e Feltre e una rete di strutture intermedie» è stato invece il tema trattato da Fabio Candeago. «Se vogliamo costruire lo sviluppo del nostro territorio, serve maggior sinergia tra le istituzioni e la società - commenta Cristina De Donà - La politica e le istituzioni devono ascoltare le istanze e i bisogni di noi cittadini». «Dobbiamo puntare sull'innovazione e sull'industria 4.0 - conclude Adis Zatta - pensando a un sistema di innovazione che valorizzi la specificità dei nostri territori».

