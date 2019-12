Pattuglioni fuori dai locali nuova strage di patenti

I CONTROLLI

BELLUNO Nuova strage di patenti lo scorso sabato sera, dopo gli ormai abituali controlli dei pattuglioni di agenti della Municipale, con la polizia Stradale. Nel mirino chi si mette alla guida dopo aver bevuto. Nel posto di controllo che solitamente viene sistemato al di fuori della birreria Excalibur, alla Veneggia, non è difficile trovare qualcuno con alcolemia superiore a 0,50. È quello il limite per mettersi al volante: 0,50 grammi di alcol per litro di sangue. Non sono noti i valori degli automobilisti fermati e denunciati: il comandante dei vigili Gustavo Dalla Ca', interpellato al riguardo, non comunica il numero di patenti perse, limitandosi a confermare che ci sono stati ritiri. Si dovrà attendere il comunicato stampa che dovrebbe essere diffuso oggi dal portavoce del sindaco.

Sono diversi fine settimana che sono entrate in azione le pattuglie miste di polizia e vigili. Vengono impegnati nei controlli, nelle vicinanze di locali notturni: in via Tiziano Vecellio, nei pressi del distributore Esso e a Marisiga, prima dell'ingresso ai magazzini comunali. Al lavoro solitamente una decina di agenti tra la Stradale (3 poliziotti) e i vigili urbani del comando di polizia locale di Belluno (4 agenti più un ufficiale e il comandante Gustavo Dalla Ca'). «In questi momenti particolari - aveva spiegato il comandante Dalla Ca' - con i sempre più risicati numeri di forze e uomini presenti, per noi, riuscire a fare questo servizio, è un gran risultato. Ricordiamo che è un impegno extra, visto che tutti quelli che hanno fatto le pattuglie di notte, lavorano il sabato». Non si tratta dei servizi notturni dei vigili fino alle 22, annunciati nell'ultimo consiglio comunale: per quei controlli si dovrà ancora attendere.

