PATRIMONIO FORESTALE

BELLUNO Lotta al bostrico, il parassita che danneggia gli abeti e i pini. Il parlamentare di Forza Italia Dario Bond interviene sul tema. «Per difendere il patrimonio forestale dal bostrico, servono semplificazione e risorse fa sapere -. Bene quindi le misure previste da un emendamento in finanziaria». Queste le sue prime parole relativamente a un emendamento alla manovra di bilancio 2022, valutato positivamente dalla commissione bilancio al Senato. «La formulazione è relativa al contenimento del bostrico nei territori alpini colpiti dalla tempesta Vaia (Lombardia veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige). E prevede l'istituzione di un fondo da 3 milioni annui per il 2022 e il 2023. Risorse importanti per la gestione del patrimonio forestale, che in provincia di Belluno rischia davvero di essere più che decimato dal bostrico». Già oggi molti boschi sono in crisi. Inoltre, «è previsto che i proprietari dei terreni possono per un periodo di 7 anni adottare le misure di contenimento più adeguate va a concludere -, compreso l'abbattimento di alberi in deroga a vincoli esistenti e con esenzione della valutazione di impatto ambientale. L'obiettivo più alto è quello di ricostruire la filiera del legno, per dare il giusto sviluppo a una risorsa storica e importante del territorio montano. Per farlo però si parte necessariamente dalla salvaguardia dei boschi e delle foreste».

Dell'argomento si è molto parato negli ultimi mesi. Le infestazioni da bostrico nei boschi veneti causate dai postumi della tempesta Vaia di fine 2018 sono sotto i riflettori di un progetto di monitoraggio regionale. Nonostante la situazione emergenziale dovuta a Covid-19, Veneto Agricoltura ha posizionato 70 trappole nel Bellunese, 15 nel Trevigiano e altrettante nel Vicentino per il monitoraggio del parassita dell'abete e altre 15 trappole in provincia di Belluno per il monitoraggio del bostrico del pino. L'operazione si svolge nell'ambito di un progetto di indagine delle possibili infestazioni da parassiti forestali dopo il devastante effetto prodotto sui boschi dalla tempesta Vaia nell'autunno 2018 che vede coinvolti, oltre all'Agenzia regionale, l'Università di Padova-Dipartimento Dafnae e la stessa Regione Veneto. Nel mirino dell'attività di monitoraggio l'Ips Typographus (bostrico dell'abete rosso) e l'Ips Acuminatus (bostrico del pino), entrambi appartenenti all'ordine dei coleotteri, famiglia degli scolitidi. Si tratta di insetti lignicoli che si nutrono della parte sub-corticale delle piante che decidono di aggredire, in particolare di quelle che stanno vivendo una situazione di stress, quali la siccità, lo sradicamento e lo stroncamento, provocandone la morte per interruzione del trasporto linfatico. (Fe.Fa.)

