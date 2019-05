Patrimonio culturale: il borgo di Stracadon è protagonista

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INIZIATIVABELLUNO In occasione della prima Settimana del Patrimonio Culturale, indetta da Italia Nostra Nazionale, la sezione di Belluno invita i suoi soci e tutta la cittadinanza a partecipare a due eventi dedicati alla scoperta e alla valorizzazione di alcune bellezze del nostro territorio. Oggi, alle ore 17.30, nell'aula magna dell'Istituto Catullo, presentazione delle iniziative di Italia Nostra Belluno per il recupero di beni culturali e conferenza sul borgo dimenticato di Stracadon in Alpago, storia e cause del suo abbandono....