Passerella evitata dai pedoni: tolte le strisce in viale Europa

LA DECISIONEBELLUNO Tolto il passaggio pedonale da viale Europa. È pronta ad entrare in vigore l'ordinanza messa a punto dall'amministrazione Massaro e dal Comando di polizia locale per dare un taglio ai pedoni indisciplinati. Presto la segnaletica stradale indicante il passaggio pedonale verrà tolta, il varco di accesso alla carreggiata chiuso e l'unica possibilità per raggiungere l'altro lato della via nell'incrocio con via San Lorenzo, poco prima della rotatoria dell'ospedale, sarà salire le scalette del sovrappasso. Sì, dopo tante...