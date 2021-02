Passeranno i Mondiali di sci alpino, ma resterà l'attenzione degli sportivi sulla neve di Cortina. Sabato 27 febbraio è infatti confermato l'Italia polo challenge. Il fortunato debutto dello scorso anno ha indotto gli organizzatori a riproporre l'evento, fra i grandi appuntamenti dell'inverno 2021 di Cortina, malgrado tutte le limitazioni dell'emergenza sanitaria. Si giocherà alle 18, al centro sportivo Antonella De Rigo di Fiames, sotto la luce dei riflettori, come accadde nella prima edizione. A volere l'evento è l'unione di forze della Federazione italiana sport equestri, dell'amministrazione comunale di Cortina d'Ampezzo e di Italia polo challenge, l'organizzazione che sviluppa un circuito di tornei itineranti in località italiane di prestigio. L'evento si svolgerà a porte chiuse e nel pieno rispetto delle normative governative per le manifestazioni sportive. La tecnologia assicurerà comunque lo spettacolo a distanza: le immagini saranno trasmesse in streaming e diffuse anche a Cortina sul maxischermo di corso Italia, che in questi giorni propone le imprese sportive dei Mondiali di sci. Nella tarda mattinata di sabato 27 febbraio saranno in centro anche i protagonisti veri del torneo, i giocatori con i loro cavalli; le due squadre, che la sera si affronteranno a Fiames, percorreranno tutto il corso, facendo sosta nella piazzetta Silvestro Franceschi, davanti all'hotel de la Poste, lo storico albergo della famiglia Manaigo che è da sempre il quartier generale del polo a Cortina. L'avvio di questa presenza risale al 1989, anno in cui per la prima volta si giocò a polo sul lago ghiacciato di Landro, una proposta che solo St. Moritz aveva sperimentato. Seguirono diverse edizioni del torneo a Misurina, prima di optare per Fiames.

M.Dib.

