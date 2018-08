Passaparola tra connazionali: altri migranti chiedono asilo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOBELLUNO Non si arresta il fenomeno dei migranti pakistani e afghani, che arrivano a Belluno, spesso da altri paesi europei dove hanno richiesto asilo. Tre stranieri di queste nazionalità si sono presentati lunedì sera in Questura: sono stati fotosegnalati e sono in corso gli accertamenti a loro carico. Come gli altri connazionali chiedono un posto dove stare e cure sanitarie. Gli altri lo hanno già ottenuto, spesso inscenando proteste pacifiche: chi accampandosi di fronte all'ufficio stranieri di via Lungardo, chi invece sistemandosi...