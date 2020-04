L'AMAREZZA

BELLUNO È stata una doccia fredda. E il day after tutto un susseguirsi di chiamate e di interviste. Perchè se c'è una categoria alla quale adesso dopo due mesi di clausura, tutti guardano in trepidante attesa, è quella dell'estetica che domenica sera proprio non si attendeva di sentir pronunciare quella data dal premier Conte.

DOCCIA SCOZZESE

«Pensavamo, a voler essere ottimisti, di riprendere il 4 maggio spiega Ivana de Pizzol presidente del settore acconciatori per Confartigianato Belluno -, se proprio proprio andava male il 18 maggio. Mai avremmo creduto di slittare a giugno». Parrucchieri ed estetiste sono il fanalino di coda di questo ritorno, lento alla normalità. Per loro il lockdown terminerà il primo giugno. Fino ad allora buio pesto e nervi tesi. E ieri de Pizzol i nervi li aveva davvero a fior di pelle. Esausta al termine di una giornata fatta di videoconferenze, interventi sulla stampa e vertici con la categoria, si lascia andare ad uno sfogo mettendo in fila i problemi. Riassumendoli, perchè le riflessioni potrebbero essere lunghe e troppe le responsabilità mancate. «È stata una bruttissima giornata, è da domenica che le cose vanno male sono le sue prime parole -, non capiamo, è una scelta del tutto immotivata». Sono circa 300 i negozi di acconciatura in provincia, pochi di meno quelli di estetista. Con giugno saranno circa tre mesi di forzata chiusura.

IL BUCO

Che tradotto significa migliaia di euro di affitti e bollette accumulate, di notti insonni e di serate davanti alla tv nella speranza di un cenno capace di rinfondere speranza. «La politica non ha coraggio, risolve tutto chiudendo le imprese prosegue -, ma queste persone che ci governano sanno cosa significa tenere un negozio chiuso per mesi? Noi dei 600 euro, peraltro non arrivati a tutti ancora, ce ne facciamo poco perchè nemmeno ci bastano a pagare l'affitto. Perchè non possiamo avere accesso a 9mila euro, come accade in Germania?». Il quadro tracciato è quello di un settore nel caos. La crisi lascerà qualche serranda chiusa, il mercato nero di chi lavorerà a domicilio senza partita iva aumenterà e chi tiene duro non sa, oggi, come usare il mese di chiusura per adeguare i locali. Plexiglass per dividere gli spazi? Non si sa. Di certo il lavoro sarà tutto da riorganizzare, gli orari da allungare. «Noi siamo pronti a partire prosegue de Pizzol -, perchè di fatto i dispositivi di protezione come i guanti li abbiamo sempre usati e anche le mantelline usa e getta quando si applica la tinta. Ora aggiungeremo le mascherine e gli asciugamani usa e getta. Nei nostri locali abbiamo già distanziato le postazioni, accoglieremo la metà delle persone e allungheremo gli orari. Ci viene chiesto di pulire il pavimento due volte al giorno e lo faremo, igienizzeremo con alcol o candeggina, non ci sono problemi». La Camera di Commercio di Belluno sta lavorando su questo fronte per andare incontro al settore costretto, da qui in avanti, a sostenere costi nuovi per i dpi. Qualche settimana fa la categoria aveva anche inviato una lettera ai sindaci della provincia per chiedere di poter togliere il giorno di riposo settimanale, ma ancora non sembra sia arrivata risposta. L'altro grosso problema, ed è quello che oggi fa salire l'acqua alla gola e rende le notti agitate, è la mancanza di liquidità. Non ci sono soldi per le bollette, figuriamoci per l'affitto. E con le banche il dialogo è difficile. «Ci sentiamo presi in giro aggiunge non è vero quanto sostenuto dal Governo sui prestiti di 25mila euro dalle banche. Ci parlano della possibilità di avere soldi facilmente, ma in realtà gli istituti di credito chiedono molte garanzie e pretendono che non si abbiano conti insoluti, ma com'è possibile in questo momento non avere qualche pagamento arretrato?». (A. Tr.)

