FELTRE

Quarantacinque trecce di capelli per parrucche naturali e solidali. La scuola di formazione professionale Enaip di Feltre ha aderito al progetto di solidarietà denominato Diamoci un taglio promosso dalle associazioni di volontariato RagionevolMente e Lilt, sezioni provinciali di Trento e Bolzano. Gli allievi delle classi acconciatura, coordinati dalla loro insegnante tecnica Céline Masset, hanno donato 45 trecce di capelli corrispondenti ad una lunghezza totale di 12 metri grazie ai quali, dopo un processo di lavorazione, potranno essere donate nuove parrucche naturali a persone affette da alopecia farmaco-indotta che non possono permettersi la spesa. Enaip Veneto è la scuola di formazione professionale che da più di 50 anni forma i giovani dopo la scuola media per il raggiungimento delle competenze necessarie per l'immissione nel mercato del lavoro. Nella sede di Feltre, al termine del percorso di studio triennale o quadriennale nel settore Ristorazione, l'allievo ottiene la qualifica rispettivamente di Operatore della Ristorazione o di Tecnico di Cucina/Servizio di sala e bar. Nel Settore Benessere, dopo il ciclo di studio triennale si ottiene la qualifica professionale di Operatore del Benessere a indirizzo Acconciatura. Con la frequenza di un corso della durata di un ulteriore anno si ottiene l'abilitazione all'esercizio della professione di Acconciatore. Tutti i titoli vengono rilasciati dalla Regione Veneto e sono riconosciuti in tutta l'Unione Europea. Enaip Veneto non è soltanto scuola per giovani. In qualità di Ente accreditato dalla Regione Veneto per la formazione e per i servizi al lavoro, l'offerta formativa si estende ai corsi di formazione per adulti, enti, aziende e all'erogazione di servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro per disoccupati, che possono anche disporre di formazione gratuita attraverso lo strumento dell'assegno per il lavoro. (ES)

