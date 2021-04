Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'OPERAZIONEBELLUNO Da pusher consumato ha tentato fino all'ultimo di sfuggire alla polizia: quando gli agenti sono arrivati alla porta del suo bar, si è barricato e ha tentato di bruciare con l'aiuto dell'alcol 6 etti di cocaina che aveva in magazzino. Non ci è riuscito. Questa volta El Chapo bellunese, che controllava lo spaccio di polvere bianca in provincia, è finito in manette. Roberto Dal Borgo, 55enne barista di Sois, già noto da...