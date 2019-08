Parco Nazionale: Ennio Vigne è presidente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FELTREDopo quattro anni il Parco nazionale Dolomiti bellunesi ha un presidente. Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa ieri ha firmato il decreto di nomina che ora dovrà avere il nullaosta della Corte dei Conti. Se non ci saranno quindi inghippi burocratici, l'ex sindaco di Santa Giustina Ennio Vigne dai primi giorni di settembre sarà ufficialmente alla guida della riserva. Vigne passerà così da commissario a presidente del Parco portando in sostanza avanti i progetti già avviati in questi ultimi due mesi. «La mia gestione - sottolinea...