Parco di Lambioi: con l'evento Atelier danza raccolti oltre 2mila euro per la ricostruzione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA DONAZIONEBELLUNO Da simbolo della lotta al degrado a emblema della rinascita post Vaia: nuova donazione per il Parco fluviale di Lambioi. Altri 2250 euro sono confluiti nei giorni scorsi nel conto corrente del Comune dedicato alle donazioni post tempesta. Sono destinati all'area verde della riva destra del Piave. Questa è infatti la volontà dei ballerini e degli organizzatori del grande spettacolo Atelier Danza per Lambioi andato in scena al Teatro Comunale lo scorso 5 maggio. In quella serata oltre 150 ballerini dell'Associazione Atelier...