LAVORI PUBBLICI

BELLUNO Proroga modifica circolazione in via Feltre e questo fino al 31 agosto, nel parcheggio ex Moi, per manutenzione straordinaria Per consentire il completamento dei lavori in essere al parcheggio ex Moi, si rende necessaria la proroga delle modifiche alla circolazione veicolare e pedonale, fino al 31 agosto 2020: proroga del divieto di circolazione di veicoli e pedoni nell'area di parcheggio ex Moi, eccetto per i veicoli necessari ai lavori previsti, con rimozione forzata dei veicoli in difetto, in quanto costituiscono grave intralcio ai lavori stessi, i veicoli degli abbonati al parcheggio ex Moi, possono sostare: a) negli altri parcheggi a pagamento disponibili, eccetto che in quelli in piazza dei Martiri e Piazza Duomo, e con un massimo di 30 posti nel parcheggio Metropolis; b) in deroga al disco orario, nei parcheggi con tale regolamentazione in via Feltre, ma solo in quelli posti perpendicolarmente all'asse stradale (di fronte al distributore e alla farmacia, ma dall'altro lato della strada e davanti agli uffici Bellunum), fino al 31 agosto non si concederanno nuovi abbonamenti di sosta per l'area ex Moi, né si rinnoveranno quelli scaduti, fino alla data in cui la struttura tornerà disponibile per la sosta dei veicoli.

