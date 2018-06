Parcheggio ex Moi: il Comune studia il futuro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

URBANISTICABELLUNO Quale futuro per il parcheggio ex Moi? Sono partite le verifiche e gli approfondimenti per avere una risposta. Il rinnovo e la messa in sicurezza del piano superiore del parcheggio di via Feltre comporterebbero una spesa stimata attorno ai 300 mila euro. Prima di compiere il passo, piuttosto costoso, il Comune ha deciso di prendersi del tempo. Si cercherà di capire quali sono le intenzioni dell'Usl in merito alla palazzina direzionale posta proprio davanti all'area, i cui lavoratori utilizzano il parcheggio, si cercherà...