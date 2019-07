Parcheggi e illuminazione: il bilancio libera le risorse

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LAVORI PUBBLICIBELLUNO Illuminazione nuova di zecca e la riapertura del piano superiore dell'ex Moi. E' un'estate di progettazione a Palazzo Rosso. L'ultimo assestamento di bilancio e la verifica degli equilibri, necessaria per legge entro il 31 luglio, liberano nuovi spazi di spesa per l'amministrazione Massaro che di volata approva in giunta un paio di cantieri importanti per la città. Con 150 mila euro si metterà in sicurezza una volta per tutte, anzi per i prossimi dieci anni, il parcheggio di via Feltre di fronte alla palazzina...