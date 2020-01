L'APPUNTAMENTO

BELLUNO Ci saranno anche le stelle olimpiche dell'Associazione nazionale Azzurri d'Italia martedì a Belluno per assistere alla tavola rotonda dedicata alle Olimpiadi, allo sport e ai grandi eventi prevista nell'ambito dell'assemblea generale di Confindustria Belluno Dolomiti alle 15 al Teatro comunale.

LA RAPPRESENTATIVA

La delegazione di ex atleti sarà guidata dal presidente dell'Associazione Stefano Mei mezzofondista, olimpionico a Los Angeles e campione europeo dei 10mila a Stoccarda 1986 e dalla sua vice Fiona May, due volte campionessa mondiale nel salto in lungo. Con loro ci saranno anche Roberto Zandonella, campione olimpico nel bob nel 1968 a Grenoble con il leggendario Eugenio Monti, Sergio e Gildo Siorpaes, bronzo olimpico nel 1964 a Innsbruck sempre con Monti, Oscar De Pellegrin, campione paralimpico nel tiro con l'arco a Londra 2012. Ci sarà anche un testimonial d'eccezione come Lorenzo Cappello, uno degli ultimi tedofori a Cortina 1956 e storico Comandante del Gs Fiamme Oro di Moena e primo presidente del Comitato operativo della Marcialonga. Ad accompagnarli il presidente dell'Associazione Azzurri d'Italia di Cortina d'Ampezzo, Giorgio Triches. Attese invece le conferme dei campioni olimpici di fondo, Silvio Fauner e Maurilio De Zolt (Lillehammer 1994) e Pietro Piller Cottrer (Torino 2006).

LE TESTIMONIANZE

«Sono atleti che hanno dimostrato capacità nello sport e nella vita. Ci onorano con la loro presenza -afferma la presidente di Confindustria Belluno Dolomiti Lorraine Berton- Con loro sarà ancora più significativo parlare di Olimpiadi e dello sforzo di programmazione che ci attende. Daranno forza alle nostre richieste al mondo delle istituzioni e della politica perché si faccia presto e si studi un futuro di crescita e sostenibilità per le nostre Dolomiti, ma anche per tutta l'area interessata dall'evento».

Alla tavola rotonda dedicata a Sport e Grandi Eventi, dai Mondiali del 2021 alle Olimpiadi del 2026, saranno presenti il numero uno del Coni Giovanni Malagò, il presidente della Fondazione Cortina2021 Alessandro Benetton, il governatore del Veneto Luca Zaia, il sindaco di Cortina Giampietro Ghedina e il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Antonio Rossi, anch'egli ex atleta olimpico.

GLI INTERVENTI

La stessa presidente di Confindustria Belluno Dolomiti Lorraine Berton, esporrà un bilancio del suo primo anno di mandato e delle sfide future; sono previsti interventi anche del presidente della Luiss Business School Luigi Abete, di Francesco Morace, presidente Future Concept Lab. Chiuderà il presidente nazionale di Confindustria Vincenzo Boccia. Modererà Sebastiano Barisoni di Radio 24. L'evento riceve il sostegno di Intesa San Paolo e Umana e il contributo di Generali Agenzia di Belluno e di Lattebusche.

