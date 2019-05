Parassiti in agguato tra gli schianti: costituita una squadra di vigilanza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SERVIZI FORESTALIBELLUNO Il Programma 2019 della Regione Veneto allarga la sfera di intervento anche all'aspetto fitosanitario che viene delegato ad una speciale squadra di vigilanza sempre all'interno dei Servizi Forestali.La presenza a terra dell'enorme quantità d'alberi schiantati costituisce un potenziale substrato per attacchi fitopatologici ad opera di insetti scolitidi (ips typographus) e di altre specie con un possibile effetto di amplificazione che rappresenta un grande pericolo anche per le foreste rimaste in piedi che potranno...