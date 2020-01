Papà Cristian distrutto: «Giulia era uno stimolo»

IL DRAMMA

BELLUNO Un paese che tratteneva il respiro per tutta la mattinata, per la sorte di una bambina di 10 anni. In piazza a San Pietro, in Comelico, l'elicottero del Suem era atterrato ed il personale in attesa di poter ripartire per l'ospedale di Treviso. Nella casa di Cristian De Bernardin Gole e di Alessia Casanova Borca i disperati tentativi di far riprendere coscienza alla piccola Giulia, che aveva smesso di respirare. «Giulia quando si è alzata dopo la notte - racconta la mamma Alessia, medico al pronto soccorso dell'ospedale di Belluno- mi ha detto che accusava un forte mal di testa e poi s'è distesa sul divano perdendo conoscenza». La mamma ha capito subito che la situazione poteva essere grave ed ha iniziato le manovre di rianimazione, mentre allertava il 118 e l'intervento dell'elisoccorso. L'arrivo del personale medico ha coadiuvato per quasi due ore i tentativi di stabilizzare la bambina e poi Giulia è stata trasportata sull'elicottero verso l'ospedale di Treviso, dove però i medici hanno potuto soltanto constatarne il decesso. Una morte inspiegabile, che non aveva avuto alcun segnale premonitore. Giulia, assieme al fratello Francesco, era nella casa dei nonni Mariano e Annamaria a San Pietro, dove spesso passava le vacanze ed i fine settimana. «Giulia era gioiosa come sempre -racconta la nonna- ed aveva voluto preparare la pizza per cucinarla il giorno dopo. Poi il nonno l'ha accompagnata a letto raccontandole, come sempre, qualche storia». La tragedia di una morte così inspiegabile ha sconvolto la vita della famiglia, ma ha anche caricato di dolore questo inizio d'anno nelle comunità di Mare di San Pietro e di Costalta, paesi di origine dei genitori di Alessia e Christian. Dal giorno della morte di Giulia c'è stato un continuo afflusso di parenti e paesani nella casa sopra la piazza, a fianco del palazzo della Regola. Pur vivendo a Belluno, Giulia era conosciuta in paese ad aveva diverse amicizie infantili che coltivava nei periodi in cui soggiornava a San Pietro. Dolce e gioiosa, come può essere una bambina di quinta elementare. «Era anche ironica - ricorda il papà- e mi sapeva stimolare su molte cose». Poi la voce si rompe nel pianto e i ricordi vanno ad un futuro che non ci sarà, ai sogni ed ai desideri che si volevano costruire insieme. E sarà difficile ricostruire un equilibrio famigliare con il fratellino Francesco, che non sa capacitarsi di fronte all'assenza definitiva dell'amata Giulia. Mercoledì si effettuerà l'autopsia nell'ospedale di Treviso e poi saranno decisi i funerali che si svolgeranno nella parrocchia di San Giovanni Bosco a Belluno, dove risiede la famiglia.

Lucio Eicher Clere

