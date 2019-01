Pannolini compostabili rinnovato il progetto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AMBIENTEAvanti tutta con i pannolini compostabili. Approvata ieri in giunta la spesa per l'acquisto di una nuova fornitura, destinata all'asilo nido Piccolo Girasole di Cavarzano dove dal primo novembre 2018 ha preso il via la sperimentazione. A meno di tre mesi dall'introduzione della novità la risposta delle insegnanti è positiva e il Comune di Belluno ha tutta l'intenzione di proseguire in questa direzione. «Abbiamo proposto questo prodotto anche all'Usl, che lo sta valutando, e agli asili privati del territorio annuncia l'assessore...