IL SOPRALLUOGO

BELLUNO La didattica al tempo del coronavirus impone modifiche ed adeguamenti. Palazzo Piloni investe 300mila euro all'Istituto Dolomieu di Longarone. Il presidente Roberto Padrin e la consigliera delegata all'edilizia scolastica, Serenella Bogana: «Una scuola fiore all'occhiello, importantissima per il settore turistico del territorio». Presentati ieri gli ultimi interventi che hanno riguardato principalmente l'adeguamento degli spazi per rendere aule e luoghi di studio funzionali alla didattica Covid, e per rispondere alle esigenze anche future della scuola. Bogana spiega: «Abbiamo investito 280mila euro per consegnare agli studenti un luogo sicuro e funzionale alle esigenze della didattica. Quelli che abbiamo definito lavori Covid sono cominciati l'estate scorsa, senza però dimenticare tutti gli altri interventi programmati da tempo, come gli adeguamenti sismici e l'efficientamento energetico». «L'obiettivo è avere luoghi sempre all'altezza delle aspettative che riponiamo nei ragazzi, che rappresentano il nostro futuro - aggiunge il presidente della Provincia, Roberto Padrin -. E il Dolomieu, che da anni prepara giovani e ragazzi per la ristorazione e la ricettività, è fondamentale per il settore turistico della nostra montagna». I lavori Covid hanno riguardato principalmente l'eliminazione e la bonifica del vinilamianto dai pavimenti, e la sostituzione con piastrelle. La moquette che rivestiva molti ambienti secondo il progetto originario dell'architetto Gellner è stata rimossa e sostituita. Cambiati e adeguati gli impianti di aerazione. «Grazie a questi lavori, abbiamo potuto attrezzare una sala cucina multimediale, in cui vengono realizzati video di ricette ed elaborazioni culinarie; e un'altra sala cucina a disposizione della didattica. Entrambe le sale saranno intitolate a due studenti prematuramente scomparsi negli ultimi anni» spiega la preside, Viola Anesin. Inoltre è stato eseguito il rilievo di precisione con laser scanner di tutto il complesso, propedeutico alla redazione dei progetti per adeguamento sismico e per la prevenzione incendi (circa 17mila euro); sono stati affidati i lavori per la sostituzione dei serramenti dell'ala Nord (per 100mila euro); ed è in corso il progetto per l'adeguamento sismico e la prevenzioni incendi. Il Dolomieu entrerà entro l'anno nel progetto 3L (less energy, less cost, less impact) insieme ad altre 7 scuole superiori della Provincia. Si tratta di un investimento complessivo da quasi 4 milioni di euro in project financing. Nel dettaglio, all'istituto alberghiero di Longarone verrà rifatto il tetto, con isolamento e posa dell'impianto fotovoltaico. I lavori dovrebbero cominciare la prossima estate. Fe.Fa.

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA