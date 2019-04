Palloncini alle Gabelli «per le donne uccise»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SFIDABELLUNO Dieci palloncini rosa sulla ringhiera delle scuole Gabelli, con i nomi delle 26 bellunesi uccise dai partigiani a ridosso del 25 aprile 1945. Poi la lista dei 26 nominativi e: «Onore a queste donne». È la sfida messa in atto ieri da Antonia Titti Monteleone, per anni in politica, ma che agisce in questo caso da libera cittadina. «Chiedo giustizia - dice Titti, mentre sistema i palloncini - per quelle donne, che avevano come unica colpa quella di essere figlie, mogli e madri di combattenti fascisti». Insomma morti non...