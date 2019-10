Palizzata di via San Lorenzo a pezzi: è caccia ai vandali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DANNOBELLUNO Non c'è pace per il passaggio pedonale di Viale Europa. Nei giorni scorsi la staccionata che ostacola l'attraversamento sulla strada è stata divelta. Si tratta della palizzata in fondo a via San Lorenzo; pochi metri per evitare che i pedoni, soprattutto gli studenti in entrata e in uscita da scuola, si riversino sulla carreggiata e intralcino lo scorrere del traffico. L'ostacolo in legno serviva così a indirizzare il flusso delle persone a piedi verso il sovrappasso, realizzato anni fa ma per molto tempo rimasto scarsamente...