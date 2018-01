Palestra di roccia: centinaia di vie poste in sicurezza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

QUERO VASLa palestra di roccia di Schievenin quale punto di riferimento per tutti i rocciatori del Feltrino e non solo. Un'area sportivamente e turisticamente importante su cui l'amministrazione comunale di Quero Vas, guidata dal sindaco Bruno Zanolla, ha deciso di investire puntando 500mila euro dei fondi per i comuni di confine. La pratica dell'arrampicata è infatti sempre più diffusa; numerose sono le palestre di roccia sorte nel territorio feltrino negli ultimi anni. Poche però sono quelle che possono vantare di avere quale base la...