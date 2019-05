CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PALAZZO ROSSOTanti assessori, ma il muretto resta rotto. Il consigliere di minoranza Francesco Pingitore invita la giunta a restare così com'è e ad occuparsi di più della città. A non aggiungere altri assessori e a puntare al risparmio. Tolti due cavalli di razza, come il capogruppo in Consiglio comunale del Patto Belluno Dolomiti definisce i due dimissionari Valentina Tomasi e Maurizio Busatta, ora tanto vale stringere i denti e portare avanti la città con una squadra di sette persone. A pochi giorni dalla notizia dell'uscita dei due...