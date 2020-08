NEGLI UFFICI

BELLUNO Pioggia di premi per i dipendenti comunali: arrivano nelle buste paga quasi 35mila euro totali per il personale e, per questioni tecniche, mancano ancora i premi per i dirigenti. Si tratta dei riconoscimenti per i risultati raggiunti nel 2019. Nei giorni scorsi il coordinatore d'ambito Sergio Gallo ha firmato la determina con cui attribuisce le somme «al personale dipendente titolare di posizione organizzativa» di Palazzo Rosso: nel primo stipendio utile avranno la busta paga più ricca.

LO STRUMENTO

In premi sono scattati in base alla relazione sulla performance del 2019 dei dipendenti. L'assessore al Personale, Francesca De Biasi, spiega: «È il documento che rendiconta i risultati al 31 dicembre del precedente anno, in particolare riporta il raggiungimento degli obiettivi assegnati a ciascuna area». Poi, entrando nello specifico, l'assessore prosegue: «È uno strumento necessario al fine di effettuare una valutazione dell'andamento della struttura e indica la visione delle amministrazione e in modo concreto e misurabile l'operatività di ogni settore. A questo manca la parte dei dirigenti per un avvicendarsi dell'Oiv, l'organismo indipendente di valutazione, che ha dato dimissioni per altro ente e abbiamo dovuto poi fare un diverso avviso e nuova nomina, che non ha avuto il tempo di esaminare tutto». Il riferimento va alla dottoressa Paola de Lazzer che ha rassegnato le proprie dimissioni per assunzione ad un incarico presso un altro ente e quindi non è stato possibile rispettare i termini indicati dalla procedura per la valutazione del personale dirigente. Il nuovo incarico a Chiara Pollina è stata conferito il 25 maggio 2020.

LE PAGELLE

Dipendenti, quindi da quasi 10 e lode a Palazzo Rosso, con impegni di somme per i vari settori che vanno da poco più di 50 euro fino anche a oltre 3mila euro. «Nel complesso si osserva un raggiungimento del 100 per cento degli obiettivi nella quasi totalità dei casi - sottolinea Francesca De Biasi -. A questo proposito si dovrà essere fatto un lavoro di revisione degli obbiettivi e del sistema di valutazione alla luce dello smart working e delle richieste di cambiamento che questo comporterà proprio nella capacità di lavorare per obbiettivi».

I NUMERI

Nella piano delle performance pubblicato all'Albo pretorio del Comune è possibile vedere la percentuale raggiunta nei vari obiettivi del 2019. Centrato solo all'87% su 100% previsto la Modifica del regolamento delle missioni e trasferte degli amministratori. Fermi al 50% sul 100% fissato per Sviluppo della interoperabilità del personale anagrafe, rilascio documenti, stato civile, etc. Ma anche i Servizi demografici in generale non arrivano al 100% delle previsioni (attuazione solo al 94,66%). Tra gli altri settori in cui ci sono state difficoltà quello della polizia locale: 86% rispetto al 100% previsto. Nel dettaglio sul 100% fissato a inizio anno si arriva al 90% per il Contrasto alla guida senza Rca e all'80% per Controlli su tempi di guida e riposo del conducente nell'ambito di autotrasporto e per Servizio di pattuglia prolungato

Federica Fant

