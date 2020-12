PALAZZO ROSSO

BELLUNO Il Piano neve del Comune protagonista in Consiglio comunale: sulla gestione della pulizia strade piovono critiche da maggioranza e opposizione. Tre interrogazioni, ieri, hanno aperto l'ultima assemblea consiliare dell'anno incendiando fin dall'inizio il dibattito tra consiglieri e giunta. A presentarle sono stati il consigliere del gruppo di maggioranza Insieme per Belluno Massimo De Pellegrin, il consigliere di opposizione del gruppo Obiettivo Belluno Fratelli d'Italia Raffaele Addamiano e Fabio Rufus Bristot del gruppo misto. Chi parlando della sospensione del servizio da parte di Dolomitibus, chi criticando il lavoro delle ditte appaltanti che sembrano aver trascurato dalla pulizia diverse aree della città, tutti e tre hanno puntato il dito contro la gestione della grande nevicata dell'anno. Secondo De Pellegrin sospendere parte delle corse dei mezzi pubblici per ben due giorni è stata una scelta sbagliata, il consigliere ha chiesto spiegazione al sindaco; Bristot e Addamiano si sono concentrati su strade e marciapiedi sporchi di neve imputando a sindaco e assessore competente, Biagio Giannone, la responsabilità di un'organizzazione con troppe lacune per un evento meteo annunciato da giorni. «È stata la cronaca di un disastro annunciato, tre domande di attualità di cui una proveniente dalla stessa maggioranza il commento sarcastico di Addamiano -. Ci sono state segnalazioni dei cittadini arrivate da tutta la città, non solo dal centro storico. Il sindaco avrebbe dovuto chiedere scusa e invece non l'ha fatto, ha scaricato ancora una volta il barile. C'è tutto il margine per dare un cartellino rosso all'amministrazione: ci sono andate di mezzo la libertà e la sicurezza della circolazione stradale e potenzialmente una quarantina di cittadini finiti al pronto soccorso potrebbero chiedere i danni». Massaro, da parte sua, ha spiegato come stanno e come sono andate le cose dicendosi non contento della sospensione del trasporto pubblico decisa da Dolomitibus e assicurando di procedere subito ad una verifica del lavoro da parte delle ditte impegnate nello sgombero strade. «Non è stata gradita né condivisa la sospensione degli autobus, che ha creato grossi problemi spiega e lo spazzamento ha funzionato bene in alcune zone e peggio in altre. Ogni zona è assegnata ad una ditta diversa, verificheremo chi si occupava delle strade pulite male. Posso però dire che la neve caduta è stata davvero tanta, ricordo qualcosa di simile il 12 febbraio del 2013, ed è stato profuso il massimo sforzo». (A.Tr.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA