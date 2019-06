CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PALAZZO ROSSOBELLUNO Giunta ancora azzoppata a Palazzo Rosso. Dopo l'addio di Valentina Tomasi e Maurizio Busatta ancora nessun assessore nuovo si vede all'orizzonte. La ricomposizione della giunta, per il momento non sembra assere tra le priorità del Comune. Jacopo Massaro, dopo aver sfilato a Roma in occasione della Festa della Repubblica spiega che «Non essendoci alcuna necessità di sostituire le persone, o quantomeno non essendoci alcuna fretta, il tema verrà affrontato probabilmente la settimana prossima. Oggi la priorità è la...