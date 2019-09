PALAZZO ROSSO BELLUNO Difesa dell'ambiente, il Comune sembra non essere stato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PALAZZO ROSSOBELLUNO Difesa dell'ambiente, il Comune sembra non essere stato preso alla sprovvista. L'Amministrazione Massaro le buone pratiche sembra le abbia già in parte adottate e una dopo l'altra il sindaco il sindaco ieri mattina le elencate ai ragazzi in delegazione a Palazzo Rosso.NORME ANTI SMOGDa martedì anche a Belluno entrerà in vigore l'ordinanza anti smog. Regole che accomuneranno tutto il Veneto che sono state fatte proprie anche dal capoluogo dopo una serie di incontri avvenuti le scorse settimane ai quali hanno preso parte...