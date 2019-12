CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PALAZZO ROSSOBELLUNO Da lunedì il Comune di Belluno avrà un nuovo sito Internet. Stesso indirizzo (https://www.comune.belluno.it) ma nuova grafica e soprattutto nuove possibilità per i cittadini. Basato sulla piattaforma MyPortal 3 che la Regione Veneto mette a disposizione degli enti locali, dal sito questa è una novità - sarà possibile effettuare anche pagamenti online (come il bollo auto, multe, Imu e così via). L'ASSESSOREL'assessore ai Servizi informatici, Marco Bogo ha riferito che si sta pensando «di aggiornare gli utenti, in...