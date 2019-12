Palazzo Piloni, due in meno al mese

IL CASO

BELLUNO Ogni due settimane, negli ultimi cinque anni, un dipendente di Palazzo Piloni ha salutato tutti (qualcuno ha anche offerto un brindisi), ha timbrato il cartellino e se n'è andato, praticamente, per sempre. Se gli enti locali, Comuni, Unioni Montane e Provincia, hanno perso negli ultimi dieci anni cinquecento dipendenti a pagare il tributo più alto in termini di competenze, professionalità e forza lavoro è stata sicuramente la provincia. Un fuggi fuggi che basterebbe da solo a raccontare lo stato dell'ente.

ANDIAMO CON ORDINE

I numeri non mentono: i dipendenti provinciali erano 256 nel 2012, poco più di 230 nel 2014, mentre oggi non superano le cento unità (si arriva a circa 150 contando anche i dipendenti regionalizzati, quelli che la Regione presta alla Provincia). «Nei giorni scorsi assieme alla mia squadra di consiglieri abbiamo radunato tutti coloro che lavorano a Palazzo Piloni per i tradizionali auguri di Natale. E a vista d'occhio ho potuto vedere come il numero del personale fosse molto ridotto rispetto agli anni passati» spiega il presidente della Provincia, Roberto Padrin.

EFFETTO DEL RIO

«Dopo il taglio della legge Delrio, abbiamo avuto qualche difficoltà legata al mancato turnover. Fortunatamente abbiamo una squadra che lavora in maniera professionale e ineccepibile, altrimenti non avremmo mai potuto portare avanti partite importanti come quella che riguarda i Mondiali di Cortina 2021, e tutte le altre attività che quotidianamente forniscono servizi ai Comuni e ai cittadini. In più, nell'ultimo periodo siamo riusciti ad allargare gli uffici con l'ingresso di alcune figure nuove. Ringrazio vivamente tutti i dipendenti e anche i miei consiglieri provinciali».

L'APPELLO AL GOVERNO

«Rinnovo la mia richiesta al governo, non lasci morire gli enti Provincia in un ibridismo che in questi anni ha danneggiato tutti, il territorio, i cittadini e i servizi offerti - conclude Padrin -. Noi facciamo la nostra parte, ma perché le cose funzionino, deve fare la sua parte anche qualcun altro».

IL PATTO DI STABILITÀ

A spiegare perché nei Municipi così tante persone siano uscite senza essere reintegrate ci prova un veterano del consiglio Comunale: Celeste Balcon. «I Comuni sono ridotto all'osso di personale il tutto legato al patto di stabilità che detta regole subdole che impongono la ristrettezza in materia di assunzioni e organici. Tutto ciò crea disservizi che ricadono sui cittadini e danni al patrimonio degli enti. Basta guardarsi attorno per vedere come sono ridotti strade, piazze e siti comuni».

PUNTA DELL'ICEBERG

Secondo Balcon la mancanza di dipendenti è solo una delle facce della medaglia di un problema più grave. «Un tempo erano gli stradini a garantire le manutenzioni oggi quando serve qualche intervento bisogna ricorrere alle esternalizzazioni con lavori eseguiti con ritardi e maggiori costi. E' palese che i tagli imposti non portano benefici per maggiori perdite ove ai disservizi».

Andrea Zambenedetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA