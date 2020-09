IL CASO

BELLUNO Ancora in tilt l'allarme di Palazzo Piloni. Dopo gli episodi di luglio e quello di qualche settimana fa, nella notte tra venerdì e sabato il sistema antincendio dei palazzi sede della Provincia è tornato a suonare in piena notte. Era mezzanotte e venti quando la sirena ha iniziato a dilaniare la quiete della città, interrompendo il silenzio della notte in centro storico e, con tutta probabilità, sottraendo dalle braccia di Morfeo molte persone.

Dopo una decina di minuti di suono insistente sono partite le prime chiamate al 115. Il tutto all'insaputa del presidente della Provincia Roberto Padrin, che non sembra sia stato informato dell'ennesimo malfunzionamento del sistema nemmeno ieri.

«Non ne so nulla dichiarava ieri -, questa volta non mi hanno avvisato».

A luglio, quando era successo la prima volta, ne era nata una bella confusione e la sirena aveva continuato a suonare per ore prima che si riuscisse a disinnescarla. Sul posto, dopo le telefonate di richiesta di intervento dei residenti dell'area, erano arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri e il capo delle guardie forestali Oscar Da Rold.

Trattandosi dell'allarme antincendio ne erano seguite ore di controlli in ogni piano dei palazzi dell'ente, dagli uffici alle sale di rappresentanza su su fino agli angoli più nascosti delle soffitte per accertarsi che tra le pile di documenti e gli archivi non si fossero innescati principi di incendio.

Rientrata l'emergenza era rimasto, allora, l'interrogativo su cosa avesse fatto scattare il sistema e ne erano derivate veriche da parte dei tecnici. Ma l'episodio, di lì a breve, era destinato a ripetersi almeno altre due volte nel corso dell'estate, l'ultima delle quali proprio questa settimana.

Ora si procederà nuovamente con ulteriori verifiche per svelare una volta per tutte il mistero della sirena che sveglia i bellunesi nel cuore della notte.

ATr.

