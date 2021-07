Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PALAZZO PILONIBELLUNO Alta formazione per cacciatori, la Provincia ha avviato i corsi per esperti al prelievo selettivo degli ungulati. Sono cominciati due giorni fa, a Villa Patt, i corsi di formazione per cacciatori avviati dalla Provincia. Si tratta di un percorso per esperti al prelievo selettivo degli ungulati in conformità con le linee guida Ispra, in collaborazione con l'Accademia Ambiente Foreste e Fauna del Trentino, la Scuola di...